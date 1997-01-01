Подготовка к художественной школе в Творческой студии "Do-Do"

Информация

Описание: занятия направлены на приобретение основополагающих художественных навыков и подготовку к поступлению в художественную школу.

В программе обучения:

натюрморт

пейзаж

анималистика

основы портрета

скетчинг

лепка

В процессе обучения дети постепенно осваивают грамоту поэтапной работы над живописной постановкой, а также учитатся использовать возможности разных живописных материалов (акварель, гуашь).

Дети на занятиях знакомятся с возможностями акварели, изучают многообразие оттенков в природе на плоской натуре (листья, ткань), затем переходят к знакомству с простыми объёмными формами, а также изучают влияние окружающей среды на объёмный предмет - рефлексы и цвето-световую гармонию, учатся отражать на холсте это влияние, используя характерный живописный мазок.

Параллельно дети осваивают технику акварельной живописи, а именно приёмы лессировки, заливки, растяжки. Учатся создавать контрастные отношения, видеть и изображать цветовые и тоновые нюансы несложной постановки.

Кроме того, на втором году обучения дети учатся использовать технику японской акварельной живописи суми-э.

Темы первых занятий:

«Цвета в природе» (работа с акварелью)

«Что такое фактура»(работа с гуашью)

«Любимые мультфильмы» (лепка)

Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону. Действует система скидок.

Возраст: от 9 до 11 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количестов человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Юлия Федоровна - молодой талантивый художник с высшим педагогическим образованием.