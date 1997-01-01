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Подготовка к художественной школе в Творческой студии "Do-Do"
Адреса
- +7 (950) 299-08-99
- +7 (423) 290-58-90
Информация
Описание: занятия направлены на приобретение основополагающих художественных навыков и подготовку к поступлению в художественную школу.
В программе обучения:
- натюрморт
- пейзаж
- анималистика
- основы портрета
- скетчинг
- лепка
В процессе обучения дети постепенно осваивают грамоту поэтапной работы над живописной постановкой, а также учитатся использовать возможности разных живописных материалов (акварель, гуашь).
Дети на занятиях знакомятся с возможностями акварели, изучают многообразие оттенков в природе на плоской натуре (листья, ткань), затем переходят к знакомству с простыми объёмными формами, а также изучают влияние окружающей среды на объёмный предмет - рефлексы и цвето-световую гармонию, учатся отражать на холсте это влияние, используя характерный живописный мазок.
Параллельно дети осваивают технику акварельной живописи, а именно приёмы лессировки, заливки, растяжки. Учатся создавать контрастные отношения, видеть и изображать цветовые и тоновые нюансы несложной постановки.
Кроме того, на втором году обучения дети учатся использовать технику японской акварельной живописи суми-э.
Темы первых занятий:
- «Цвета в природе» (работа с акварелью)
- «Что такое фактура»(работа с гуашью)
- «Любимые мультфильмы» (лепка)
Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону. Действует система скидок.
Возраст: от 9 до 11 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количестов человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Юлия Федоровна - молодой талантивый художник с высшим педагогическим образованием.
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