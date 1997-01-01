Подготовка к ОГЭ по математике в образовательном центре "Юниум"

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Описание: занятия проходят по специально разработанной методике, которая предусматривает тщательную проработку школьной программы, систематизацию полученных знаний и развитие умений решать задачи высокой сложности.

Занятия включают все виды теоретических и практических заданий, которые будут оцениваться в ходе экзамена, что дает возможность школьникам получить высокий балл на тестировании. Программа подготовки разрабатывались с учетом логики экзамена и охватывает три основных дисциплины: реальную математику, алгебру и геометрию.

При изучении алгебры ученики осваивают решение задач с неравенствами и дробями, а также построение графиков функций различной сложности. После прохождения занятий по геометрии учащиеся смогут хорошо ориентироваться в основах тригонометрии, выполнять чертежи, рассчитывать площадь фигур и многое другое. Программа реальной математики фокусируется на решении прикладных задач, освоении теории вероятностей, построению диаграмм.

Также в программу обучения включено:

проведение систематического контроля знаний;

освоение эффективных стратегий прохождения экзамена;

развитие математической логики для успешного решения задач;

обучение грамотному планированию времени при написании ОГЭ.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 15 до 16 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватели: занятия проводят успешные студенты старших курсов и аспиранты ведущих технических вузов, большинство из которых имеют опыт работы в данной сфере, а также немалый опыт индивидуальных занятий со школьниками.