Подготовка к ОГЭ по русскому языку в образовательном центре "Юниум"

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Описание: занятия помогают систематизировать уже имеющиеся знания, сформировать новые навыки, которые помогут сдать экзамен по предмету. Программа подготовки разработана специально для освоения наиболее сложных тем 9 класса и включает экзаменационные задачи, с которыми ученики сталкиваются при сдаче ОГЭ.

Занятия помогают улучшить знание грамматики, расширить лексический запас, освоить пунктуацию. В ходе обучения ребята учатся писать краткое изложение, анализируют грамотность текста и улучшают навыки правописания в целом. Педагоги прорабатывают с учениками правила пунктуации, морфологии, грамматики, знакомят с нормами языка. Результатом станет получение высокого балла на тестировании.

Что смогут ребята после подготовки:

выполнять все экзаменационные задания;

самостоятельно писать сжатое изложение и сочинение-рассуждение;

грамотно распределять время на экзамене;

вырабатывать стратегию выполнения заданий ОГЭ.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 15 до 16 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватели: занятия проводят успешные студенты старших курсов и аспиранты ведущих технических вузов, большинство из которых имеют опыт работы в данной сфере, а также немалый опыт индивидуальных занятий со школьниками