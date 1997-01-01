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Подготовка к первому классу в школе развития «Солнечный остров»
Цена: 700 - 4000
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 17
Владивосток, район БАМ, ул. Ульяновская, 8
Информация
Описание: занятия помогут ребенку быстро адаптироваться в школе, подготовят его к нагрузкам в обучении, помогут заложить основы знаний, что поспособствует хорошей успеваемости в школьном обучении.
В программе занятий:
- быстрое и эффективное обучение чтению, счету и письму (работа над слоговой структурой слова, звуко-буквенный анализ слова);
- правильная постановка руки при письме, графические диктанты;
- формирование умения работать в тетради и с букварем;
- получение необходимого минимума знаний по окружающему миру (дни недели, времена года, виды птиц, транспорта и т.д.)
- формирование математических способностей (цифры, счет, геометрические фигуры, решение задач);
- развитие мышления, памяти, внимания, воображения;
- развитие речи.
Также есть дополнительные уроки в рамках курса:
- развитие мелкой моторки;
- подвижные игры;
- актерское мастерство и развитие ораторских способностей;
- различные виды прикладного творчества;
- музыкальное развитие детей.
Занятия проводят педагоги с профильным образованием и опытом обучения детей.
Стоимость:
- абонемент на 8 занятий - 4000 рублей;
- одно занятие - 700 рублей.
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8-9 человек.
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