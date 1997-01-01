Подготовка к первому классу в школе развития «Солнечный остров»

Информация

Описание: занятия помогут ребенку быстро адаптироваться в школе, подготовят его к нагрузкам в обучении, помогут заложить основы знаний, что поспособствует хорошей успеваемости в школьном обучении.

В программе занятий:

быстрое и эффективное обучение чтению, счету и письму (работа над слоговой структурой слова, звуко-буквенный анализ слова);

правильная постановка руки при письме, графические диктанты;

формирование умения работать в тетради и с букварем;

получение необходимого минимума знаний по окружающему миру (дни недели, времена года, виды птиц, транспорта и т.д.)

формирование математических способностей (цифры, счет, геометрические фигуры, решение задач);

развитие мышления, памяти, внимания, воображения;

развитие речи.

Также есть дополнительные уроки в рамках курса:

развитие мелкой моторки;

подвижные игры;

актерское мастерство и развитие ораторских способностей;

различные виды прикладного творчества;

музыкальное развитие детей.

Занятия проводят педагоги с профильным образованием и опытом обучения детей.

Стоимость:

абонемент на 8 занятий - 4000 рублей;

одно занятие - 700 рублей.

Возраст: от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8-9 человек.