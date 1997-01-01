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        Подготовка к школе по методике Монтессори в Детском клубе "Тоторо"

        Подготовка к школе по методике Монтессори в Детском клубе "Тоторо"

        Подготовка к школе
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 1400 - 2800
        Возраст: 1 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Первая речка, пр-т Партизанский, 13
        Информация

        Описание: *Монтессори-курс от года до 3 лет* 
        *Умка (от 2 до 5 лет)*
        Комплексная развивающая программа. Каждое занятие состоит из следующих блоков: развитие речи, знакомство с окружающим миром, математика (формирование элементарных математических представлений), подвижные паузы. В зависимости от возраста детей в группе подбираются соответствующие задания и методы обучения.

        *Мой мир от года до 7 лет*
        Курс игровых сеансов, который позволит малышу легко адаптироваться в любой группе детей. 
        На занятиях у малышей формируются навыки безопасного поведения, взаимодействия с детьми и 
        ухода за собой и своими вещами. 
        В конечном итоге, от того как социализирован ребенок зависит насколько он успешной займет свое место 
        в коллективе и будет усваивать новые знания.
        Тематика сеансов:
        1. Навыки общения и азбука настроения:
        2. Культура праздника:
        3. Основы безопасности:
        4. Опрятность и чувство стиля:
        5.Окружающий мир и пр.

        *Будущий первоклассник от 5 до 7 лет*
        продолжает собой программу «Умка». 
        Познавательно-игровой сеанс также включает блоки по развитию речи, знакомству с математикой и окружающим миром. 
        Однако задачи, которые решаются на курсе «Будущий первоклассник» более серьезные и ответственные. Малыши знакомятся с правилами школьной жизни: учатся сидеть за партой, поднимать руку, отвечать перед всеми, слышать звонок, прибирать за собой рабочее место и т.д. 
        Все это сочетается с играми, творчеством и увлекательным путешествием в мир знаний. 
        Дети закрепляют свои знания и получают новые с помощью наглядных пособий, динамических моделей, фильмов, игр.

        *Читай-ка от 4 до 7 лет*
        Программа курса помимо речевых игр и игр с буквами включает упражнения на стимуляцию работы отделов головного мозга, ответственных за развитие речи, внимания, наблюдательности, которые так важны в процессе освоения чтения.
        Первоначальная задача, которой посвящены игровые сеансы – сформировать у детей желание научиться читать, а только потом дети проходят подготовку к чтению. Она включат знакомство с алфавитом, складывание складов и слогов, игры с буквами. И наконец, заключительный блок курса – это непосредственно работа над развитием навыков чтения. 

        Возраст: От 1-го до 7-ми лет.

        Продолжительность занятия: Занятие продолжительностью 50 минут делится на 2 части по 20 минут с 
        перерывом на физкультминутку.

        Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

        Количество человек в группах: до 8 чел.

        Стоимость:

        • Абонемент на 4 занятия в месяц - 1400 руб.;
        • Абонемент на 8 занятий в месяц - 2800 руб.

        Пробное занятие бесплатно! 
        На пробное занятие необходимо предварительно записаться по телефону.

        При посещении 2 курсов и более скидка на все посещаемые курсы 10%.
        При посещении 20 занятий и более в месяц, 5 занятий в неделю и более, скидка 15%.

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