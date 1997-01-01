Подготовка к школе по методике Монтессори в Детском клубе "Тоторо"

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Описание: *Монтессори-курс от года до 3 лет*

*Умка (от 2 до 5 лет)*

Комплексная развивающая программа. Каждое занятие состоит из следующих блоков: развитие речи, знакомство с окружающим миром, математика (формирование элементарных математических представлений), подвижные паузы. В зависимости от возраста детей в группе подбираются соответствующие задания и методы обучения.



*Мой мир от года до 7 лет*

Курс игровых сеансов, который позволит малышу легко адаптироваться в любой группе детей.

На занятиях у малышей формируются навыки безопасного поведения, взаимодействия с детьми и

ухода за собой и своими вещами.

В конечном итоге, от того как социализирован ребенок зависит насколько он успешной займет свое место

в коллективе и будет усваивать новые знания.

Тематика сеансов:

1. Навыки общения и азбука настроения:

2. Культура праздника:

3. Основы безопасности:

4. Опрятность и чувство стиля:

5.Окружающий мир и пр.



*Будущий первоклассник от 5 до 7 лет*

продолжает собой программу «Умка».

Познавательно-игровой сеанс также включает блоки по развитию речи, знакомству с математикой и окружающим миром.

Однако задачи, которые решаются на курсе «Будущий первоклассник» более серьезные и ответственные. Малыши знакомятся с правилами школьной жизни: учатся сидеть за партой, поднимать руку, отвечать перед всеми, слышать звонок, прибирать за собой рабочее место и т.д.

Все это сочетается с играми, творчеством и увлекательным путешествием в мир знаний.

Дети закрепляют свои знания и получают новые с помощью наглядных пособий, динамических моделей, фильмов, игр.



*Читай-ка от 4 до 7 лет*

Программа курса помимо речевых игр и игр с буквами включает упражнения на стимуляцию работы отделов головного мозга, ответственных за развитие речи, внимания, наблюдательности, которые так важны в процессе освоения чтения.

Первоначальная задача, которой посвящены игровые сеансы – сформировать у детей желание научиться читать, а только потом дети проходят подготовку к чтению. Она включат знакомство с алфавитом, складывание складов и слогов, игры с буквами. И наконец, заключительный блок курса – это непосредственно работа над развитием навыков чтения.

Возраст: От 1-го до 7-ми лет.

Продолжительность занятия: Занятие продолжительностью 50 минут делится на 2 части по 20 минут с

перерывом на физкультминутку.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 8 чел.

Стоимость:

Абонемент на 4 занятия в месяц - 1400 руб.;

Абонемент на 8 занятий в месяц - 2800 руб.

Пробное занятие бесплатно!

На пробное занятие необходимо предварительно записаться по телефону.



При посещении 2 курсов и более скидка на все посещаемые курсы 10%.

При посещении 20 занятий и более в месяц, 5 занятий в неделю и более, скидка 15%.