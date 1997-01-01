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Подготовка к школе по методике Монтессори в Детском клубе "Тоторо"
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Описание: *Монтессори-курс от года до 3 лет*
*Умка (от 2 до 5 лет)*
Комплексная развивающая программа. Каждое занятие состоит из следующих блоков: развитие речи, знакомство с окружающим миром, математика (формирование элементарных математических представлений), подвижные паузы. В зависимости от возраста детей в группе подбираются соответствующие задания и методы обучения.
*Мой мир от года до 7 лет*
Курс игровых сеансов, который позволит малышу легко адаптироваться в любой группе детей.
На занятиях у малышей формируются навыки безопасного поведения, взаимодействия с детьми и
ухода за собой и своими вещами.
В конечном итоге, от того как социализирован ребенок зависит насколько он успешной займет свое место
в коллективе и будет усваивать новые знания.
Тематика сеансов:
1. Навыки общения и азбука настроения:
2. Культура праздника:
3. Основы безопасности:
4. Опрятность и чувство стиля:
5.Окружающий мир и пр.
*Будущий первоклассник от 5 до 7 лет*
продолжает собой программу «Умка».
Познавательно-игровой сеанс также включает блоки по развитию речи, знакомству с математикой и окружающим миром.
Однако задачи, которые решаются на курсе «Будущий первоклассник» более серьезные и ответственные. Малыши знакомятся с правилами школьной жизни: учатся сидеть за партой, поднимать руку, отвечать перед всеми, слышать звонок, прибирать за собой рабочее место и т.д.
Все это сочетается с играми, творчеством и увлекательным путешествием в мир знаний.
Дети закрепляют свои знания и получают новые с помощью наглядных пособий, динамических моделей, фильмов, игр.
*Читай-ка от 4 до 7 лет*
Программа курса помимо речевых игр и игр с буквами включает упражнения на стимуляцию работы отделов головного мозга, ответственных за развитие речи, внимания, наблюдательности, которые так важны в процессе освоения чтения.
Первоначальная задача, которой посвящены игровые сеансы – сформировать у детей желание научиться читать, а только потом дети проходят подготовку к чтению. Она включат знакомство с алфавитом, складывание складов и слогов, игры с буквами. И наконец, заключительный блок курса – это непосредственно работа над развитием навыков чтения.
Возраст: От 1-го до 7-ми лет.
Продолжительность занятия: Занятие продолжительностью 50 минут делится на 2 части по 20 минут с
перерывом на физкультминутку.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 8 чел.
Стоимость:
- Абонемент на 4 занятия в месяц - 1400 руб.;
- Абонемент на 8 занятий в месяц - 2800 руб.
Пробное занятие бесплатно!
На пробное занятие необходимо предварительно записаться по телефону.
При посещении 2 курсов и более скидка на все посещаемые курсы 10%.
При посещении 20 занятий и более в месяц, 5 занятий в неделю и более, скидка 15%.
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