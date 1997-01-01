Подготовка к школе в Центре «Пифагорка»

Информация

Описание: занятия по подготовке проходят по универсальной программе, которая готовит детей к поступлению в школу независимо, по какой программе работает школа: «Школа России», «Школа 2100», «Начальная школа ХХI века», «Гармония», «Перспективная начальная школа», «Классическая начальная школа», «Планета знаний», «Перспектива» или развивающие системы Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова.

В программу обучения входит:

Математический блок;

Обучение чтению;

Работа над слоговой структурой слова;

Звуко-буквенный анализ слова;

Подготовка руки к письму;

Формирование знаний об окружающем мире;

Развитие речи, в том числе постановка произношения и логопедическая гимнастика;

Развитие психических процессов (внимание, память, восприятие, воображение и мышление);

Подвижные игры;

Массажные паузы с текстом и расписанным оборудованием;

Развитие мелкой моторики руки;

Пальчиковая гимнастика;

Лепка;

Рисование;

Аппликация;

Упражнения по методике Железновых.

Стоимость: 2800 рублей в месяц.

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

от 6 до 7 лет.

Продолжительность:1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.