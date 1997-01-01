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Подготовка к школе в Центре «Пифагорка»
Цена: От 2800
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Чуркин, ул. Запорожская, 77
- +7 (902) 557-75-15
- +7 (924) 730-24-15
Информация
Описание: занятия по подготовке проходят по универсальной программе, которая готовит детей к поступлению в школу независимо, по какой программе работает школа: «Школа России», «Школа 2100», «Начальная школа ХХI века», «Гармония», «Перспективная начальная школа», «Классическая начальная школа», «Планета знаний», «Перспектива» или развивающие системы Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова.
В программу обучения входит:
- Математический блок;
- Обучение чтению;
- Работа над слоговой структурой слова;
- Звуко-буквенный анализ слова;
- Подготовка руки к письму;
- Формирование знаний об окружающем мире;
- Развитие речи, в том числе постановка произношения и логопедическая гимнастика;
- Развитие психических процессов (внимание, память, восприятие, воображение и мышление);
- Подвижные игры;
- Массажные паузы с текстом и расписанным оборудованием;
- Развитие мелкой моторики руки;
- Пальчиковая гимнастика;
- Лепка;
- Рисование;
- Аппликация;
- Упражнения по методике Железновых.
Стоимость: 2800 рублей в месяц.
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
- от 6 до 7 лет.
Продолжительность:1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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