Подготовка к школе в центре "Британика"

Информация

Описание: подготовка к школе проходит в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

Программа подготовки включает занятия, направленные на:

• Развитие речи (развитие памяти, внимания, логического мышления, правильное произношение звуков, развитие фонематического слуха);

• Обучение грамоте (обучение письму, обучение чтению);

• Обучение основам математики (знакомство с миром чисел и величин, геометрическими фигурами, знакомство с простейшими арифметическими действиями, формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать);

• Знакомство с окружающим миром;

• Развитие творческого мышления;

• Знакомство с английским языком;

• Формирование мотивационной готовности к обучению в школе (формирование желания учиться и управлять своим поведением).

Для детей, которые собираются поступать в школу в 2019 году, занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей, ктоторые идут в школу в 2020 году, программа подготовки рассчитана на 2 года. В первый год ребята занимаются 1 раз в неделю.

Стоимость:

4400 рублей в месяц - при занятиях 2 раза в неделю;

2000 рублей в месяц - при занятиях 1 раз в неделю.

Возраст: от 5 до 7 лет.

Продолжительность:

от 1 часа 20 минут до 1 часа 40 минут для ребят в возрасте 6-7 лет;

1 час - для детей в возрасте 5 лет.

Частота занятий:

1 раз в неделю для детей 5 лет;

2 раза в неделю для детей от 6 до 7 лет.

Количество человек в группе: до 6 человек.