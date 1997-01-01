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Подготовка к школе в центре "Британика"
Адреса
- +7 (423) 273-35-31
Информация
Описание: подготовка к школе проходит в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Программа подготовки включает занятия, направленные на:
• Развитие речи (развитие памяти, внимания, логического мышления, правильное произношение звуков, развитие фонематического слуха);
• Обучение грамоте (обучение письму, обучение чтению);
• Обучение основам математики (знакомство с миром чисел и величин, геометрическими фигурами, знакомство с простейшими арифметическими действиями, формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать);
• Знакомство с окружающим миром;
• Развитие творческого мышления;
• Знакомство с английским языком;
• Формирование мотивационной готовности к обучению в школе (формирование желания учиться и управлять своим поведением).
Для детей, которые собираются поступать в школу в 2019 году, занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей, ктоторые идут в школу в 2020 году, программа подготовки рассчитана на 2 года. В первый год ребята занимаются 1 раз в неделю.
Стоимость:
- 4400 рублей в месяц - при занятиях 2 раза в неделю;
- 2000 рублей в месяц - при занятиях 1 раз в неделю.
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность:
- от 1 часа 20 минут до 1 часа 40 минут для ребят в возрасте 6-7 лет;
- 1 час - для детей в возрасте 5 лет.
Частота занятий:
- 1 раз в неделю для детей 5 лет;
- 2 раза в неделю для детей от 6 до 7 лет.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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