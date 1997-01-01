Подготовка к школе в Центре "Чайка"

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Описание: в программу подоготовки детей к школе включены такие виды познавательной деятельности, как развитие речи, формирование элементарных математических представлений, изобразительная деятельность, шахматы, хореография, физкультура, театр и английский язык.

Дети учатся правильному произношению слов, пополняют словарный запас, формируют грамматический строй и связную речь. На занятиях дети изучают цифры, арифметические знаки, вычисление, в процессе обучения у них формируется аналитическое мышление.

Во время художественных занятий ребята изучают технические приёмы в работе с акварелью и гуашью. Занятия шахматами помогают им в развитии памяти, гибкости и изобретательности ума. На хореографии дети обретают координацию движений, развивают чувство ритма, пластичность и развиваются физически.

Кроме того, они знакомятся с театром и театральной культурой, узнают о видах театра, участвуют в постановках спектаклей. Занятия английским языком способствуют формированию элементарных умений и навыков общения на английском языке.

Для детей подготовительной группы возможно посещение дополнительных занятий по программе, в которую входитподготовка руки к письму, логика, чтение и составление рассказов, а также второй урок английского языка.

Возраст: от 4 до 7 лет (группы формируются по возрасту и уровню подготовленности детей).

Стоимость: 4000 рублей в месяц. Посещение дополнительных занятий для детей подготовительной группы - 1800 рублей в месяц.

Продолжительность: 2 часа 20 минут (4 урока по 30 минут с переменами).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек в группе.

Преподаватель: Кадникова Ольга Анатольевна.