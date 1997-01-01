Подготовка к школе в Центре детского развития «Лесенка»

Информация

Описание: занятия проходят по методике, направленной на качественную подготовку детей к школе, которая успешно используется в центре уже более 10 лет. Обучение составлено в соответствии с ФГОС дошкольного и начального школьного образования.

Программа занятий включает следующие направления:

Развитие фонематического слуха;

Грамоту, чтение;

Математику, логику;

Подготовку руки к письму;

Развитие речи, творческого мышления, воображения.

Занятия проводятся с учетом индивидуальных возможностей ребенка, в соответствии с этим корректируется и адаптируется программа обучения каждого ребенка.

Стоимость:

3200 рублей - абонемент на 8 занятий;

450 рублей - разовое индивидуальное занятие.

Возраст: от 4 до 6 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.