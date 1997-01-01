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Подготовка к школе в Центре детского развития «Лесенка»
Цена: 450 - 3200
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Седанка, ул. Глинки, 8а
- +7 (423) 267-54-14
- +7 (914) 690-43-95
Информация
Описание: занятия проходят по методике, направленной на качественную подготовку детей к школе, которая успешно используется в центре уже более 10 лет. Обучение составлено в соответствии с ФГОС дошкольного и начального школьного образования.
Программа занятий включает следующие направления:
- Развитие фонематического слуха;
- Грамоту, чтение;
- Математику, логику;
- Подготовку руки к письму;
- Развитие речи, творческого мышления, воображения.
Занятия проводятся с учетом индивидуальных возможностей ребенка, в соответствии с этим корректируется и адаптируется программа обучения каждого ребенка.
Стоимость:
- 3200 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 450 рублей - разовое индивидуальное занятие.
Возраст: от 4 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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