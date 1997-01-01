Подготовка к школе в центре "Дошколенок"

Информация

Описание: обучение представляет собой занятия по развитию детей, а также программу для интеллектуальной подготовки и адаптации детей к школьным занятиям.

Программа обучения включает в себя следующие направления:

Развитие речи;

Обучение чтению;

Развитие мелкой моторики руки;

Подготовка руки к письму;

Ознакомление с окружающим миром;

Математика;

Развитие логического мышления;

Игровой английский язык;

Уроки творчества (рисование, лепка, аппликация);

Интеллектуально-творческое развитие по системе В.Воскобовича.

Стоимость: 4000 рублей в месяц.

Возраст: от 4 до 6 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество детей в группе: до 10 человек.