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Подготовка к школе в центре "Дошколенок"
Цена: От 4000
Возраст: 4 - 6 лет
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Адреса
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Владивосток, район Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 6
Владивосток, район Вторая речка, ул. Бородинская, 7
Информация
Описание: обучение представляет собой занятия по развитию детей, а также программу для интеллектуальной подготовки и адаптации детей к школьным занятиям.
Программа обучения включает в себя следующие направления:
- Развитие речи;
- Обучение чтению;
- Развитие мелкой моторики руки;
- Подготовка руки к письму;
- Ознакомление с окружающим миром;
- Математика;
- Развитие логического мышления;
- Игровой английский язык;
- Уроки творчества (рисование, лепка, аппликация);
- Интеллектуально-творческое развитие по системе В.Воскобовича.
Стоимость: 4000 рублей в месяц.
Возраст: от 4 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество детей в группе: до 10 человек.
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