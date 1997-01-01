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Подготовка к школе в Центре иностранных языков "Language Leader"
Цена: 4000 - 5500
Возраст: 5 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Тихая, ул. Борисенко, 102
- +7 (423) 248-37-48
Информация
Описание: занятия направлены на интеллектуальное развитие ребенка и помогают сформировать базу знаний, которые помогут ребенку легче включиться в школьную программу. Кроме того, занятия в группе помогут ребенку легче адаптироваться в коллективе класса и общению со взрослыми.
Стоимость: от 4000 до 5500 рублей в месяц.
Возраст: от 5 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Чатсота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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