Подготовка к школе в Центре иностранных языков "Language Leader"

Информация

Описание: занятия направлены на интеллектуальное развитие ребенка и помогают сформировать базу знаний, которые помогут ребенку легче включиться в школьную программу. Кроме того, занятия в группе помогут ребенку легче адаптироваться в коллективе класса и общению со взрослыми.

Стоимость: от 4000 до 5500 рублей в месяц.

Возраст: от 5 до 6 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Чатсота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.