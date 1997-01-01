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Подготовка к школе в центре иностранных языков Smart Start
Адреса
- +7 (914) 073-13-20
- +7 (423) 209-13-20
Информация
Описание: занятия направлены не только на интеллектуальное развитие ребенка, но и его психологическую адаптацию к началу школьной жизни.
Программа подготовки к школе позволяет заранее смоделировать ситуации в новой для ребенка среде, где он должен научиться общаться со сверстниками и взрослыми, где от него требуется усидчивость и концентрация внимания. А также ребенок получает знания, которые необходимы для успешного усвоения школьной программы.
Что включает программа подготовки к школе:
- Обучение чтению, письму и счету;
- Обучение правильному произношению букв и звуков;
- Обучение правильной постановке руки для письма;
- Изучение геометрических фигур и величин;
- Изучение цветов, форм, предназначения предметов;
- Развитие речи.
Какую пользу получит ребенок благодаря программе:
- Развитие зрительной и слуховой памяти;
- Развитие логики, воображения и фантазии;
- Развитие внимания и усидчивости;
- Умение взаимодействовать в коллективе.
Стоимость: 2000 рублей в месяц.
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватель: Усатюк Надежда Александровна - педагог высшей категории.
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