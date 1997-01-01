Подготовка к школе в центре иностранных языков Smart Start

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Описание: занятия направлены не только на интеллектуальное развитие ребенка, но и его психологическую адаптацию к началу школьной жизни.

Программа подготовки к школе позволяет заранее смоделировать ситуации в новой для ребенка среде, где он должен научиться общаться со сверстниками и взрослыми, где от него требуется усидчивость и концентрация внимания. А также ребенок получает знания, которые необходимы для успешного усвоения школьной программы.

Что включает программа подготовки к школе:

Обучение чтению, письму и счету;

Обучение правильному произношению букв и звуков;

Обучение правильной постановке руки для письма;

Изучение геометрических фигур и величин;

Изучение цветов, форм, предназначения предметов;

Развитие речи.

Какую пользу получит ребенок благодаря программе:

Развитие зрительной и слуховой памяти;

Развитие логики, воображения и фантазии;

Развитие внимания и усидчивости;

Умение взаимодействовать в коллективе.

Стоимость: 2000 рублей в месяц.

Возраст: от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватель: Усатюк Надежда Александровна - педагог высшей категории.