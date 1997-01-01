Подготовка к школе в Центре развития "БэбиГениус"

Информация

Описание: программа представляет собой комплексные занятия на развитие необходимых навыков для школы. Все занятия максимально разнообразные, что позволяет в полной мере раскрыть потенциал мозга у ребенка. В процессе обучения помимо развития когнитивных связей ребенок получает дополнительные навыки для школы и развивает усидчивость. Также балгодаря занятиям у ребенка разовьется развить восприимчивость к наукам и мультиязыковые способности.

Стоимость:

пробное занятие - 500 рублей;

разовое занятие - 800 рублей;

абонемент на 8 занятий - 4800 рублей.

Возраст: от 3 до 7 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 3 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.