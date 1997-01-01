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Подготовка к школе в Центре развития "БэбиГениус"
Цена: 500 - 4800
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26
Информация
Описание: программа представляет собой комплексные занятия на развитие необходимых навыков для школы. Все занятия максимально разнообразные, что позволяет в полной мере раскрыть потенциал мозга у ребенка. В процессе обучения помимо развития когнитивных связей ребенок получает дополнительные навыки для школы и развивает усидчивость. Также балгодаря занятиям у ребенка разовьется развить восприимчивость к наукам и мультиязыковые способности.
Стоимость:
- пробное занятие - 500 рублей;
- разовое занятие - 800 рублей;
- абонемент на 8 занятий - 4800 рублей.
Возраст: от 3 до 7 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 3 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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