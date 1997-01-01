Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Подготовка к школе в "Центре твоего образования"
Цена: От 3500
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Толстого, 32а
- +7 (423) 293-02-04
- +7 (914) 791-58-38
Информация
Описание: занятия проходят с элементами ментальной арифметики.
В программу обучения входит:
- обучение чтению, обогащение словарного запаса, звуко-буквенный анализ слова, формирование грамотности;
- формирование математических представлений о числах и цифрах, овладение вычислительными навыками, быстрый счет в уме по методике ментальной арифметики;
- развитие интеллектуальных способностей, логической памяти и мышления, гибкости мыслительных процессов;
- развитие мелкой моторики, постановка руки, развитие зрительного анализа;
- развитие фонематического слуха, пополнение активного и пассивного словарного запаса, развитие выразительной связной речи;
- развитие памяти, внимания и умения концентрироваться на одном виде деятельности, произвольности, умения наблюдать, сравнивать и выделять главное, умения работать в группе.
Стоимость: 3500 рублей - абонемент на 8 занятий.
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
-
Подготовка к школе в развивающем центре "Продлёнушка"От 5 до 7 лет От 3200 руб Частная
-
Подготовка к школе в центре иностранных языков Smart StartОт 5 до 7 лет От 2000 руб Частная
-
Кружок "5+" в Центре раннего развития "7 гномов"От 6 до 7 лет От 2500 руб Частная
-
Подготовка к школе в клубе "Счастливый малыш"От 4 до 7 лет До 4000 руб Частная
-
Подготовка к школе в Центре развития "БэбиГениус"От 3 до 7 лет От 500 до 4800 руб Частная
-
Умняшка в детском клубе "Чемпион"От 4 до 6 лет От 3500 руб Частная
-
Кружок "Ступеньки в будущее" во Дворце детского творчестваОт 4 до 6 лет Бесплатно Государственная
-
Подготовка к школе в школе "ABC Мир"От 5 до 7 лет От 2800 руб Частная
-
Подготовка к школе в Образовательном клубе "In Language"От 5 до 7 лет От 3300 руб Частная
-
Подготовка к школе в Семейном клубе "Шаги"От 6 до 7 лет От 600 до 3500 руб Частная
Загрузка комментариев...