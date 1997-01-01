Подготовка к школе в Детском центре "Mars Kids Club"

Информация

Описание: занятия помогут дошкольникам получить все базовые знания и умения, одновременно развивая творческий потенциал, личностные качества и социальную активность.

В программе занятий:

обучение грамоте и чтению (работа над слоговой структурой слова, звуко-буквенный анализ слова);

правильная постановка руки при письме, графические диктанты;

формирование умения работать в тетради;

получение необходимого минимума знаний по окружающему миру (дни недели, времена года, виды птиц, транспорта и т.д.);

формирование математических способностей (цифры, счет, геометрические фигуры, решение задач);

развитие мышления, памяти, внимания, воображения;

развитие речи.

Занятия проводит педагог с профильным образованием и опытом обучения детей.

Стоимость:

400 рублей - одно занятие;

1300 рублей - абонемент на 4 занятия;

2800 рублей - абонемент на 8 занятий;

4400 рублей - абонемент на 12 занятий;

5800 рублей - абонемент на 16 занятий.

Возраст: от 4 до 6 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 6-8 человек.

