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Подготовка к школе в Детском центре "Mars Kids Club"
Цена: 400 - 5800
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Борисенко, ул. Марины Расковой, 2б
- +7 (423) 274-55-44
- +7 (914) 704-55-44
- +7 (984) 195-32-25
Информация
Описание: занятия помогут дошкольникам получить все базовые знания и умения, одновременно развивая творческий потенциал, личностные качества и социальную активность.
В программе занятий:
- обучение грамоте и чтению (работа над слоговой структурой слова, звуко-буквенный анализ слова);
- правильная постановка руки при письме, графические диктанты;
- формирование умения работать в тетради;
- получение необходимого минимума знаний по окружающему миру (дни недели, времена года, виды птиц, транспорта и т.д.);
- формирование математических способностей (цифры, счет, геометрические фигуры, решение задач);
- развитие мышления, памяти, внимания, воображения;
- развитие речи.
Занятия проводит педагог с профильным образованием и опытом обучения детей.
Стоимость:
- 400 рублей - одно занятие;
- 1300 рублей - абонемент на 4 занятия;
- 2800 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 4400 рублей - абонемент на 12 занятий;
- 5800 рублей - абонемент на 16 занятий.
Возраст: от 4 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 6-8 человек.
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