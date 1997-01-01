Подготовка к школе в Детском центре "Ромашка"

Информация

Описание: занятия позволяют детям с комфортом адаптироваться к активной школьной жизни и общению со своими сверстниками.

В программе:

основа арифметики, состав числа;

обучение чтению, грамоте, технике чтения (до 100 слов в мин);

грамотное письмо, звуко-буквенный анализ;

графические диктанты;

развитие логики, внимания, памяти, мышления;

психогимнастика.

Готовность ребенка к школе – это явление, затрагивающее не только его интеллектуальное развитие, но и психическое здоровье.

Чем помогут занятия ребенку:

укрепить свой нравственный иммунитет и психическое здоровье;

научиться управлять своим психоэмоциональным состоянием и поведением в новых жизненных ситуациях;

стать более уверенным в собственных силах;

приобрести новые качества личности;

расширить свой опыт разрешения конфликтных ситуаций;

стать добрее и отзывчивее к окружению.

Стоимость: от 2700 до 3000 рублей в месяц (8 занятий), 400-500 рублей за одно занятие.

Возраст: от 6 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.