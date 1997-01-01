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Подготовка к школе в Детском центре "Ромашка"
Цена: 400 - 3000
Возраст: 6 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 24
- +7 (924) 727-16-37
Владивосток, Чуркин, ул. Черемуховая, 7 , оф. 409
- +7 (908) 980-00-42
Информация
Описание: занятия позволяют детям с комфортом адаптироваться к активной школьной жизни и общению со своими сверстниками.
В программе:
- основа арифметики, состав числа;
- обучение чтению, грамоте, технике чтения (до 100 слов в мин);
- грамотное письмо, звуко-буквенный анализ;
- графические диктанты;
- развитие логики, внимания, памяти, мышления;
- психогимнастика.
Готовность ребенка к школе – это явление, затрагивающее не только его интеллектуальное развитие, но и психическое здоровье.
Чем помогут занятия ребенку:
- укрепить свой нравственный иммунитет и психическое здоровье;
- научиться управлять своим психоэмоциональным состоянием и поведением в новых жизненных ситуациях;
- стать более уверенным в собственных силах;
- приобрести новые качества личности;
- расширить свой опыт разрешения конфликтных ситуаций;
- стать добрее и отзывчивее к окружению.
Стоимость: от 2700 до 3000 рублей в месяц (8 занятий), 400-500 рублей за одно занятие.
Возраст: от 6 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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