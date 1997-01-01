Умняшка в детском клубе "Чемпион"

Информация

Описание: На данных занятиях ваш малыш сможет подготовиться к школе эмоционально, психологически и интеллектуально. Ребёнок быстрее приучиться к дисциплине, характерной для школьной системы, научиться работать в коллективе, читать, писать, слушать и, что самое главное, слышать и понимать учителя.

Возраст: от 4 до 6 лет.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: от 3500 рублей.

Преподаватели: Максимович Анна, СК "Чемпион".

Форма: свободная.