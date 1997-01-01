Умняшка в детском клубе "Чемпион"

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Адреса
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Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 44А
- +7 (423) 240-40-22
Информация
Описание: На данных занятиях ваш малыш сможет подготовиться к школе эмоционально, психологически и интеллектуально. Ребёнок быстрее приучиться к дисциплине, характерной для школьной системы, научиться работать в коллективе, читать, писать, слушать и, что самое главное, слышать и понимать учителя.
Возраст: от 4 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: от 3500 рублей.
Преподаватели: Максимович Анна, СК "Чемпион".
Форма: свободная.
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