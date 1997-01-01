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Подготовка к школе в Детском клубе "Солнечные ступеньки"
Цена: От 350
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Артём, ул. Рабочая 1-я, 52/2
- +7 (924) 245-01-11
Информация
Описание: занятия направлены на подготовку и всестороннее развитие детей.
В программе обучения:
- Математика и логика;
- Окружающий мир - развитие познавательных процессов;
- Развитие речи;
- Обучение грамоте;
- Письмо;
- Развитие мелкой моторики.
С детьми работают квалифицированные специалисты. В обучении применяется дифференцированный подход.
Стоимость: 350 рублей за одно занятие.
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 5 человек.
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