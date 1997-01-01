Подготовка к школе в Детском клубе Totoro

Информация

Описание: занятия проходят в формате познавательных игр, которые направлены на развитие речи, знакомство с математикой и окружающим миром. Дети также знакомятся с правилами школьной жизни: учатся сидеть за партой, поднимать руку, отвечать перед всеми, слышать звонок, прибирать за собой рабочее место и многое другое.

Обучение сочетается с играми, творчеством и увлекательным путешествием в мир знаний. Дети закрепляют свои знания и получают новые с помощью наглядных пособий, динамических моделей, фильмов, игр.

Стоимость: 2800 рублей - абонемент на 8 занятий. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.