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Подготовка к школе в Детском клубе Totoro
Цена: От 2800
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Партизанский, 13
- +7 (950) 281-35-50
- +7 (423) 291-72-01
Информация
Описание: занятия проходят в формате познавательных игр, которые направлены на развитие речи, знакомство с математикой и окружающим миром. Дети также знакомятся с правилами школьной жизни: учатся сидеть за партой, поднимать руку, отвечать перед всеми, слышать звонок, прибирать за собой рабочее место и многое другое.
Обучение сочетается с играми, творчеством и увлекательным путешествием в мир знаний. Дети закрепляют свои знания и получают новые с помощью наглядных пособий, динамических моделей, фильмов, игр.
Стоимость: 2800 рублей - абонемент на 8 занятий. Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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