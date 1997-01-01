Подготовка к школе в Детском клубе "Золотые зёрнышки"

Информация

Описание: в программу занятий по подготовке к школе входит математический блок, обучение чтению, работа над слоговой структурой слова, звуко-буквенный анализ слова, подготовка руки у письму, графический диктант, развитие речи.

А также благодаря занятиям у детей происходит формирование знаний об окружающем мире. В ходе обучения делается упор на развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения и восприятия. На занятиях практикуются подвижные игры, массажные паузы, пальчиковые гимнастики, а также упражнения и активности на развитие мелкой моторики руки.

Стоимость: 3000 рублей - абонемент на 8 занятий.

Возрастные группы:

5-6 лет;

6-7 лет.

Продолжительность: по 50 минут 2 раза в неделю или 1 час 30 минут - 1 раз в неделю (в субботу).

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.