Подготовка к школе в Детском развивающем центре "Росток"

Информация

Описание: занятия помогают детям заложить основу знаний, которые пригодятся им в дальнейшем для обучения в школе. На занятиях дети не только получат интеллектуальное развитие, но и смогут психологически адаптироваться к школьной среде, что облегчит коммуникацию в новом коллективе в классе.

В программе обучения:

математика;

азбуковедение;

мелкая моторика;

окружающий мир.

Стоимость: 3200 рублей в месяц.

Возрастные группы:

от 4 до 5 лет;

от 5 до 6 лет;

от 6 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.