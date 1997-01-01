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Подготовка к школе в Детском развивающем центре "Росток"
Цена: От 3200
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
- +7 (914) 671-30-36
- +7 (914) 323-64-26
Информация
Описание: занятия помогают детям заложить основу знаний, которые пригодятся им в дальнейшем для обучения в школе. На занятиях дети не только получат интеллектуальное развитие, но и смогут психологически адаптироваться к школьной среде, что облегчит коммуникацию в новом коллективе в классе.
В программе обучения:
- математика;
- азбуковедение;
- мелкая моторика;
- окружающий мир.
Стоимость: 3200 рублей в месяц.
Возрастные группы:
- от 4 до 5 лет;
- от 5 до 6 лет;
- от 6 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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