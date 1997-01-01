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Подготовка к школе в ДС "Островок детства"
Цена: От 3000
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Столетие, ул. Южно-Уральская, 10а
- +7 (924) 730-49-77
Информация
Описание: занятия направлены как на интеллектуальную, так и на психологическую подготовку ребенка к школе. Благодаря занятиям ребенок научится быстро адаптироваться в коллективе сверстников, взаимодействовать со взрослыми, справляться со школьными нагрузками, а также уметь планровать свое время и достигать посталвенных целей.
В программе:
- обучение математике,
- обучение чтению,
- обучение письму,
- логоритмвика,
- окружающий мир,
- развитие логики,
- развитие мышления,
- развитие воображения,
- развитие крупной и мелкой моторики.
Стоимость: 3000 рублей - 8 занятий.
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
- от 6 до 7 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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