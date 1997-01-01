Подготовка к школе в ДС "Островок детства"

Информация

Описание: занятия направлены как на интеллектуальную, так и на психологическую подготовку ребенка к школе. Благодаря занятиям ребенок научится быстро адаптироваться в коллективе сверстников, взаимодействовать со взрослыми, справляться со школьными нагрузками, а также уметь планровать свое время и достигать посталвенных целей.

В программе:

обучение математике,

обучение чтению,

обучение письму,

логоритмвика,

окружающий мир,

развитие логики,

развитие мышления,

развитие воображения,

развитие крупной и мелкой моторики.

Стоимость: 3000 рублей - 8 занятий.

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

от 6 до 7 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.