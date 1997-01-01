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Подготовка к школе в ГВПД "Цветные ладошки"
Цена: От 450
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Чуркин, ул. Харьковская, 10
- +7 (953) 216-64-11
Информация
Описание: занятия направлены на развитие памяти, мышления, умения концентрировать внимание, усидчивости, а также другим навыкам, необходимым при обучении в школе. Дети познают основы математики, знакомятся с алфавитом, учатся читать, развивают мелкую моторику и готовят руку к письму.
Дети также познакомятся с окружающим миром, расширят свой кругозор.
Кроме того, занятия помогут ребенку подготовиться не только физически, но и психологически. Дети научатся взаимодействию в коллективе, разовьют коммуникативные навыки и адаптируются к школьным нагрузкам.
Стоимость: 450 рублей за одно занятие.
Возрастные группы:
- от 4 до 5 лет;
- от 6 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий:
- 2 раза в неделю для групп от 6 лет;
- 1 раз в неделю для групп от 4 лет.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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