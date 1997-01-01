Подготовка к школе в ГВПД "Цветные ладошки"

Информация

Описание: занятия направлены на развитие памяти, мышления, умения концентрировать внимание, усидчивости, а также другим навыкам, необходимым при обучении в школе. Дети познают основы математики, знакомятся с алфавитом, учатся читать, развивают мелкую моторику и готовят руку к письму.

Дети также познакомятся с окружающим миром, расширят свой кругозор.

Кроме того, занятия помогут ребенку подготовиться не только физически, но и психологически. Дети научатся взаимодействию в коллективе, разовьют коммуникативные навыки и адаптируются к школьным нагрузкам.

Стоимость: 450 рублей за одно занятие.

Возрастные группы:

от 4 до 5 лет;

от 6 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий:

2 раза в неделю для групп от 6 лет;

1 раз в неделю для групп от 4 лет.

Количество человек в группе: до 6 человек.