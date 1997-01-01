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Подготовка к школе в "Империи детства"
Цена: 4000 - 4000
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Батарейная, 2
- +7 (423) 255-66-04
Информация
Описание: В программу входят обучение грамоте, развитие речи, математика, ритмика, театральное мастерство.
Возраст: От 4 до 7 лет.
Продолжительность занятия: От 45 минут.
Стоимость: 4 000 рублей.
Преподаватель: высшей квалификационной категории.
Форма: приобретается самостоятельно.
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