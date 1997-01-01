Подготовка к школе в клубе "Бамбини"

Информация

Описание: занятия направлены на воспитание эрудированного самостоятельного творческого человека.

Обучение представляет собой творческий процесс, индивидуальный для каждого ребенка, в котором он может дать волю своей фантазии, выполнять задания, предложенные педагогами или придумывать свои. Узнавая новое в процессе творчества, ребенок получает более глубокие знания и более уверенно идет с ними по жизни.

В программе:

основы математики,

чтение и письмо,

английский язык,

музыка,

занятия с психологом.

Стоимость: от 3000 до 6000 рублей (в зависимости от интенсивности программы и количества занятий в месяц).

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

от 6 до 7 лет.

Продолжительность: от 1 часа 10 минут до 1 часа 40 минут.

Частота занятий: от 1 до 3 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Колосова Евгения Владимировна, стаж работы с детьми - 4 года.