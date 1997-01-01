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Подготовка к школе в клубе "Бамбини"
Адреса
- +7 (423) 255-09-09
Информация
Описание: занятия направлены на воспитание эрудированного самостоятельного творческого человека.
Обучение представляет собой творческий процесс, индивидуальный для каждого ребенка, в котором он может дать волю своей фантазии, выполнять задания, предложенные педагогами или придумывать свои. Узнавая новое в процессе творчества, ребенок получает более глубокие знания и более уверенно идет с ними по жизни.
В программе:
- основы математики,
- чтение и письмо,
- английский язык,
- музыка,
- занятия с психологом.
Стоимость: от 3000 до 6000 рублей (в зависимости от интенсивности программы и количества занятий в месяц).
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
- от 6 до 7 лет.
Продолжительность: от 1 часа 10 минут до 1 часа 40 минут.
Частота занятий: от 1 до 3 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Колосова Евгения Владимировна, стаж работы с детьми - 4 года.
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж 6 летОтзывов: 0
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