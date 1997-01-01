Подготовка к школе в клубе "Счастливый малыш"

Информация

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

Продолжительность: 1 час 20 минут. Программы "Разумейка" и "Развитие речи" проходят как один урок в двух частях и в общей сложности занимают 1 час 20 минут, длительность каждой части - 40 минут.

Стоимость: 4500 рублей в месяц.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватели: