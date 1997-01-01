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Подготовка к школе в клубе "Счастливый малыш"
Цена: До 4000
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30 , 1-й этаж
- +7 (423) 270-60-85
Информация
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
Продолжительность: 1 час 20 минут. Программы "Разумейка" и "Развитие речи" проходят как один урок в двух частях и в общей сложности занимают 1 час 20 минут, длительность каждой части - 40 минут.
Стоимость: 4500 рублей в месяц.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватели:
- Гергель Виктория Викторовна - педагог-психолог, специалист по детскому развитию.
- Гергель Екатерина Александровна - психолог с трехлетним опытом работы с детьми дошкольного возраста.
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