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Подготовка к школе в детском клубе "Умничка!"
Адреса
- +7 (423) 269-77-15
Информация
Описание: для успешного обучения ребенка в школе необходимо не только развивать его интеллект на стадии подготовки, также важна психологическая и эмоциональная готовность ребенка к школе.
На занятиях в клубе ребенок не только освоит основы чтения, счета и подготовит руку к письму, но и научится самостоятельности, умению ставить перед собой задачи, достигать их, адекватно оценивать результат своего труда, разовьет навыки коммуникации с другими детьми и взрослыми.
Занятия включают в себя:
- основы чтения (буквы, слоги, слова, предложения);
- основы счета (счет в пределах сотни, сложение, вычитание, отличие предметов по нескольким признакам, геометрические фигуры, тела);
- подготовка руки к письму (понятие контура, обведение, рисование, написание печатных букв, слоги, слова, предложения, выполнение графических диктантов).
А также ребята развиваюм мышление, логику, память, интеллект и воображение.
Стоимость:
- 450 рублей за одно занятие продолжительностью 1 час.
- 650 рублей за одно занятие продолжительностью 1 час.
При покупке абонемента на месяц стоимость одного занятия составит 400 рублей за 60 минут и 600 рублей за 90 минут, а стоимость абонемента будет зависеть от количества занятий в месяце.
Возраст: от 4 до 6 лет (занятия проходят в группах, сформированных по уровню знания языка).
Продолжительность:
- 1 час - для детей от 4 до 5 лет;
- 1 час 30 минут с перерывами - для детей 6 лет.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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