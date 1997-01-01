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        Подготовка к школе в детском клубе "Умничка!"

        Подготовка к школе в детском клубе "Умничка!"

        Подготовка к школе
        Рейтинг: 6.6
        Цена: От 450
        Возраст: 4 - 6 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 54
        • +7 (423) 269-77-15
        Информация

        Описание: для успешного обучения ребенка в школе необходимо не только развивать его интеллект на стадии подготовки, также важна психологическая и эмоциональная готовность ребенка к школе.

        На занятиях в клубе ребенок не только освоит основы чтения, счета и подготовит руку к письму, но и научится самостоятельности, умению ставить перед собой задачи, достигать их, адекватно оценивать результат своего труда, разовьет навыки коммуникации с другими детьми и взрослыми.

        Занятия включают в себя:

        • основы чтения (буквы, слоги, слова, предложения);
        • основы счета (счет в пределах сотни, сложение, вычитание, отличие предметов по нескольким признакам, геометрические фигуры, тела);
        • подготовка руки к письму (понятие контура, обведение, рисование, написание печатных букв, слоги, слова, предложения, выполнение графических диктантов).

        А также ребята развиваюм мышление, логику, память, интеллект и воображение.

        Стоимость:

        • 450 рублей за одно занятие продолжительностью 1 час.
        • 650 рублей за одно занятие продолжительностью 1 час.

        При покупке абонемента на месяц стоимость одного занятия составит 400 рублей за 60 минут и 600 рублей за 90 минут, а стоимость абонемента будет зависеть от количества занятий в месяце.

        Возраст: от 4 до 6 лет (занятия проходят в группах, сформированных по уровню знания языка).

        Продолжительность:

        • 1 час - для детей от 4 до 5 лет;
        • 1 час 30 минут с перерывами - для детей 6 лет.

        Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 6 человек.

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