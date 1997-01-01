Подготовка к школе в Образовательном центре "Лингва-Плюс"

Информация

Описание: занятия направлены на интеллектуальную и психологическую подготовку детей к школе.

Программа включает следующие разделы:

грамота (основы звуко-буквенного анализа, знакомство с буквами, фонематическими звуками);

математика (ориентация во времени и в пространстве, формирование математических представлений, счет, состав числа, математические задачи);

психологическое развитие;

декоративно прикладное творчество.

На ребенка заводится карта развития, таким образом, родители могут увидеть результаты обучения, а так же получить консультации специалистов на специальных занятиях для родителей, которые проводятся 2 раза в год.

Возраст: от 5 до 6 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 12 человек.