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Подготовка к школе в Образовательном центре "Лингва-Плюс"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Артём, ул. Площадь Ленина, 15
- +7 (914) 738-34-31
- +7 (423) 373-14-00
Информация
Описание: занятия направлены на интеллектуальную и психологическую подготовку детей к школе.
Программа включает следующие разделы:
- грамота (основы звуко-буквенного анализа, знакомство с буквами, фонематическими звуками);
- математика (ориентация во времени и в пространстве, формирование математических представлений, счет, состав числа, математические задачи);
- психологическое развитие;
- декоративно прикладное творчество.
На ребенка заводится карта развития, таким образом, родители могут увидеть результаты обучения, а так же получить консультации специалистов на специальных занятиях для родителей, которые проводятся 2 раза в год.
Возраст: от 5 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 12 человек.
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