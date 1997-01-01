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Подготовка к школе в Образовательном клубе "In Language"
Адреса
- +7 (914) 695-75-49
- +7 (914) 323-08-18
Информация
Описание: занятия по подготовке детей к школе направлены на обогащение словаря, развитие связной речи, звуко-буквенный анализ слова, постановку правильного дыхания и произношения звуков, развитие фонематического слуха, развитие техники чтения словами, подготовку руки к письму, умению работать в тетради.
Также на занятиях у детей формируются элементарные математические представления. Ребята знакомятся с числами и их составом, знакомятся с геометрическими фигурами и с простейшими арифметическими действиями, учатся анализировать, сравнивать, обобщать, группировать.
Благодаря занятиям также происходит общее комплексное развитие познавательных процессов и психических функций: внимания, памяти, восприятия, воображения, мышления. Занятия способствуют развитию творческих способностей, расширению кругозора, развитию общего представления об окружающем мире.
Кроме того, на занятиях уделяется внимание и психологической подготовке, формированию мотивационной готовности к обучению в школе.
Стоимость: 3300 рублей в месяц (8 занятий).
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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