Подготовка к школе в развивающем центре "Продлёнушка"

Информация

Описание:занятия помогают детям получить начальные знания, которые помогут детям легче включиться в школьную программу. Также занятия помогут адаптироваться в школе и психологически.

Программа подготовки включает 4 направления:

математика;

письмо;

чтение;

ручной труд (развитие моторики).

Стоимость: 3200 рублей - абонемент на 8 занятий.

Возраст: от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.