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Подготовка к школе в развивающем центре "Продлёнушка"
Цена: От 3200
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 22
- +7 (902) 483-26-28
- +7 (902) 520-71-32
Информация
Описание:занятия помогают детям получить начальные знания, которые помогут детям легче включиться в школьную программу. Также занятия помогут адаптироваться в школе и психологически.
Программа подготовки включает 4 направления:
- математика;
- письмо;
- чтение;
- ручной труд (развитие моторики).
Стоимость: 3200 рублей - абонемент на 8 занятий.
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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