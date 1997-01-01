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Подготовка к школе в Семейном Клубе FunFun
Цена: От 600
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 28
- +7 (908) 450-22-83
Информация
Описание: подготовка к школе поможет ребенку созреть интеллектуально, социально, эмоционально и психологически для нового этапа в жизни. Это поможет ему успешнее учиться и заложит основу для дальнейшего роста.
Занятия способствуют развитию логического мышления, памяти, внимания. Ребенок учится быть самостоятельным, учится организованности, взаимодействию в коллективе. Кроме того, ребенок получит необходимые навыки, которые пригодятся ему на уроках в школе.
Стоимость: 600 рублей за одно занятие.
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
- от 6 до 7 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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