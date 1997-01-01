Подготовка к школе в Семейном Клубе FunFun

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Описание: подготовка к школе поможет ребенку созреть интеллектуально, социально, эмоционально и психологически для нового этапа в жизни. Это поможет ему успешнее учиться и заложит основу для дальнейшего роста.

Занятия способствуют развитию логического мышления, памяти, внимания. Ребенок учится быть самостоятельным, учится организованности, взаимодействию в коллективе. Кроме того, ребенок получит необходимые навыки, которые пригодятся ему на уроках в школе.

Стоимость: 600 рублей за одно занятие.

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

от 6 до 7 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.