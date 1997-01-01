Подготовка к школе в Семейном клубе "Шаги"

Информация

Описание: программа обучения разработана таким образом, чтобы дать ребёнку основную базу для поступления в школу.

Что изучают дети на занятиях:

буквы, их классификацию, деление слов на слоги,

печатание (написание цифр, букв в печатной форме),

постановку правильного положения руки при письме,

чтение,

окружающий мир (времена года, животный и растительный мир, тело человека, родо-видовые отношения, и т.д.),

логические задачи (сортировка, классификации),

математику и геометриу (обучение счета в пределах десяти, сложение, вычитание, геометрические фигуры),

модель поведения школьника на уроке (психологическая подготовка),

пальчиковые игры, музыкальные минутки.

Стоимость:

3000 рублей в месяц (4 занятия) или 850 рублей за одно занятие при занятиях 1 раз в неделю;

3500 рублей в месяц (8 занятий) или 600 рублей за одно занятие при занятиях 2 раза в неделю.

Возраст: от 6 до 7 лет.

Продолжительность: от 1 до 1,5 часов.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.