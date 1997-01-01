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Подготовка к школе в Семейном клубе "Шаги"
Цена: 600 - 3500
Возраст: 6 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Борисенко, ул. Марины Расковой, 2а
- +7 (914) 678-51-88
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 49
- +7 (423) 280-33-62
Информация
Описание: программа обучения разработана таким образом, чтобы дать ребёнку основную базу для поступления в школу.
Что изучают дети на занятиях:
- буквы, их классификацию, деление слов на слоги,
- печатание (написание цифр, букв в печатной форме),
- постановку правильного положения руки при письме,
- чтение,
- окружающий мир (времена года, животный и растительный мир, тело человека, родо-видовые отношения, и т.д.),
- логические задачи (сортировка, классификации),
- математику и геометриу (обучение счета в пределах десяти, сложение, вычитание, геометрические фигуры),
- модель поведения школьника на уроке (психологическая подготовка),
- пальчиковые игры, музыкальные минутки.
Стоимость:
- 3000 рублей в месяц (4 занятия) или 850 рублей за одно занятие при занятиях 1 раз в неделю;
- 3500 рублей в месяц (8 занятий) или 600 рублей за одно занятие при занятиях 2 раза в неделю.
Возраст: от 6 до 7 лет.
Продолжительность: от 1 до 1,5 часов.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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