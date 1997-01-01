Подготовка к школе в школе "ABC Мир"

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Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (423) 267-57-36
- +7 (423) 237-42-04
Владивосток, район Луговая, ул. Светланская, 150
- +7 (423) 291-47-37
- +7 (423) 222-19-40
Информация
Описание: занятия включают обучение чтению и письму, комплексную методику, совмещающую типовую программу детского сада и новаторские техники. А также развитие речи, обогащение словаря, подготовку руки к письму и тренировку мышц рук через графические задания. Подготовка направлена на формирование логического мышления у ребенка, математических представлений, развитие внимания, памяти, мышления. В ходе обучения дети знакомятся с окружающим миром, а также проходят подготовку к школьному тестированию.
Стоимость: 2800 рублей в месяц.
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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