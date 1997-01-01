Подготовка к школе в школе "ABC Мир"

Информация

Описание: занятия включают обучение чтению и письму, комплексную методику, совмещающую типовую программу детского сада и новаторские техники. А также развитие речи, обогащение словаря, подготовку руки к письму и тренировку мышц рук через графические задания. Подготовка направлена на формирование логического мышления у ребенка, математических представлений, развитие внимания, памяти, мышления. В ходе обучения дети знакомятся с окружающим миром, а также проходят подготовку к школьному тестированию.

Стоимость: 2800 рублей в месяц.

Возраст: от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.