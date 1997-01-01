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Подготовка к школе в Школе "Эврика"
Цена: От 3900
Возраст: 5 - 7 лет
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Адреса
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Владивосток, район Некрасовская, ул. Толстого, 86
- +7 (423) 245-09-30
Информация
Описание: занятия проходят по двум программам обучения в зависимости от года планируемого поступления в школу. Основные предметы: введение в математику, чтение, письмо (подготовка руки к письму). Дополнительно к основным в программу обучения включены уроки музыки и ИЗО (живопись, лепка).
Помимо занятий в школе проводятся различные мероприятия, такие, как Новый год, Масленица и другие праздники.
Стоимость: 3900 рублей в месяц.
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 2 часа - общее время. Занятие разбито на 4 урока по 25 минут, включая переменки по 5 минут между уроками.
Частота занятий: 2 раза в неделю. Занятия проходят с сентября по май.
Количество человек в группе: до 12 человек.
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