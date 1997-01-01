Подготовка к школе в Школе "Эврика"

Информация

Описание: занятия проходят по двум программам обучения в зависимости от года планируемого поступления в школу. Основные предметы: введение в математику, чтение, письмо (подготовка руки к письму). Дополнительно к основным в программу обучения включены уроки музыки и ИЗО (живопись, лепка).

Помимо занятий в школе проводятся различные мероприятия, такие, как Новый год, Масленица и другие праздники.

Стоимость: 3900 рублей в месяц.

Возраст: от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 2 часа - общее время. Занятие разбито на 4 урока по 25 минут, включая переменки по 5 минут между уроками.

Частота занятий: 2 раза в неделю. Занятия проходят с сентября по май.

Количество человек в группе: до 12 человек.