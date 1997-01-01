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        Подготовка к школе в Школе "Лига знаний"

        Подготовка к школе в Школе "Лига знаний"

        Подготовка к школе
        Рейтинг: 4.2
        Цена: 3000 - 10000
        Возраст: 4 - 7 лет
        Отзывов: 2
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Центр, ул. Авроровская, 30
        • +7 (984) 141-24-80
        Информация

        Описание: методика обучения позволяет органично и планомерно осуществлять умственное, речевое, эстетическое развитие дошкольника, стимулировать его творческие способности и познавательные интересы, развивает все виды памяти, а также внимание, собранность, прививает желание учиться и познавать.

        Программа предполагает:

        • обучение чтению;
        • подготовка руки к письму;
        • развитие речи;
        • развитие логического мышления;
        • развивающее творчество;
        • английский язык;
        • музыка.

        Занятия проходят в группах, сформированных по возрасту и характеру подготовки. Для ребят от 4 до 5 лет проходят занятия по развитию, ребята от 6 лет могут посещать занятия по подготовке к школе или проходить обучение в "нулевом классе" с более углубленным подходом к подготовке.

        Стоимость:

        • 3000 рублей - группа по развитию;
        • 4000 рублей- подготовка к школе;
        • 10000 рублей - "нулевой класс".

        Возрастные группы:

        • от 6 до 7 лет - подготовка к школе и "нулевой класс";
        • от 4 до 5 лет - занятия по развитию.

        Продолжительность:

        • 1 час 30 минут, если 2 раза в неделю;
        • 2 часа 30 минут, если 1 раз в неделю;
        • 4 часа - занятия в "нулевом классе".

        Частота занятий:

        • 1 или 2 раза в неделю - подготовка к школе;
        • 2 раза в неделю - группы по развитию;
        • ежедневно по будням - занятия в "нулевом классе".

        Количество человек в группе: до 10 человек.

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