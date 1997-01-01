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Подготовка к школе в Школе "Лига знаний"
Цена: 3000 - 10000
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 2
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Авроровская, 30
- +7 (984) 141-24-80
Информация
Описание: методика обучения позволяет органично и планомерно осуществлять умственное, речевое, эстетическое развитие дошкольника, стимулировать его творческие способности и познавательные интересы, развивает все виды памяти, а также внимание, собранность, прививает желание учиться и познавать.
Программа предполагает:
- обучение чтению;
- подготовка руки к письму;
- развитие речи;
- развитие логического мышления;
- развивающее творчество;
- английский язык;
- музыка.
Занятия проходят в группах, сформированных по возрасту и характеру подготовки. Для ребят от 4 до 5 лет проходят занятия по развитию, ребята от 6 лет могут посещать занятия по подготовке к школе или проходить обучение в "нулевом классе" с более углубленным подходом к подготовке.
Стоимость:
- 3000 рублей - группа по развитию;
- 4000 рублей- подготовка к школе;
- 10000 рублей - "нулевой класс".
Возрастные группы:
- от 6 до 7 лет - подготовка к школе и "нулевой класс";
- от 4 до 5 лет - занятия по развитию.
Продолжительность:
- 1 час 30 минут, если 2 раза в неделю;
- 2 часа 30 минут, если 1 раз в неделю;
- 4 часа - занятия в "нулевом классе".
Частота занятий:
- 1 или 2 раза в неделю - подготовка к школе;
- 2 раза в неделю - группы по развитию;
- ежедневно по будням - занятия в "нулевом классе".
Количество человек в группе: до 10 человек.
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