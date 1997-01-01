Подготовка к школе в Школе "Лига знаний"

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Описание: методика обучения позволяет органично и планомерно осуществлять умственное, речевое, эстетическое развитие дошкольника, стимулировать его творческие способности и познавательные интересы, развивает все виды памяти, а также внимание, собранность, прививает желание учиться и познавать.

Программа предполагает:

обучение чтению;

подготовка руки к письму;

развитие речи;

развитие логического мышления;

развивающее творчество;

английский язык;

музыка.

Занятия проходят в группах, сформированных по возрасту и характеру подготовки. Для ребят от 4 до 5 лет проходят занятия по развитию, ребята от 6 лет могут посещать занятия по подготовке к школе или проходить обучение в "нулевом классе" с более углубленным подходом к подготовке.

Стоимость:

3000 рублей - группа по развитию;

4000 рублей- подготовка к школе;

10000 рублей - "нулевой класс".

Возрастные группы:

от 6 до 7 лет - подготовка к школе и "нулевой класс";

от 4 до 5 лет - занятия по развитию.

Продолжительность:

1 час 30 минут, если 2 раза в неделю;

2 часа 30 минут, если 1 раз в неделю;

4 часа - занятия в "нулевом классе".

Частота занятий:

1 или 2 раза в неделю - подготовка к школе;

2 раза в неделю - группы по развитию;

ежедневно по будням - занятия в "нулевом классе".

Количество человек в группе: до 10 человек.