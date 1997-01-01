Подготовка к школе в Школе Пифагора

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Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Трамвайная, 16а
- +7 (924) 730-54-55
- +7 (423) 200-54-55
Информация
Описание: занятия направлены не только на интеллектуальную подготовку ребенка, но и на психологическую. Занятия помогут легче адаптироваться ребенку в коллективе в классе, а также подготовиться к школьным нагрузкам.
Программа занятий включает:
- работу с букварем (изучение букв и звуков);
- обучение чтению и развитие речи;
- подготовку руки к письму;
- основы математики (прямой и обратный счет, состав числа, сложение, вычитание);
- развитие внимания, мышления, логики и мелкой моторики;
- знакомство с окружающим миром;
- физ.минутки (гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика);
- домашние задания.
В результате занятий ребенок будет знать все буквы и звуки русского алфавита, научится читать по слогам, понимать и пересказывать текст, а также будет знать цифры, уметь складывать и вычитать.
Стоимость: 3000 рублей - абонемент на месяц (8 занятий). Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 5 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 4-6 человек.
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