Подготовка к школе в Школе Пифагора

Информация

Описание: занятия направлены не только на интеллектуальную подготовку ребенка, но и на психологическую. Занятия помогут легче адаптироваться ребенку в коллективе в классе, а также подготовиться к школьным нагрузкам.

Программа занятий включает:

работу с букварем (изучение букв и звуков);

обучение чтению и развитие речи;

подготовку руки к письму;

основы математики (прямой и обратный счет, состав числа, сложение, вычитание);

развитие внимания, мышления, логики и мелкой моторики;

знакомство с окружающим миром;

физ.минутки (гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика);

домашние задания.

В результате занятий ребенок будет знать все буквы и звуки русского алфавита, научится читать по слогам, понимать и пересказывать текст, а также будет знать цифры, уметь складывать и вычитать.

Стоимость: 3000 рублей - абонемент на месяц (8 занятий). Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 5 до 6 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 4-6 человек.