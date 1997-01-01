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Подготовка к школе в Школе "Планета друзей"
Цена: От 3500
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Жуковского, 1а
- +7 (914) 965-59-22
Информация
Описание: занятия помогут заложить фундамент знаний и правильного отношения ребенка к образованию. Методика обучения разработана на основе собственного опыта руководителя и историях успеха похожих проектов в других странах.
Кроме того, на занятиях ребята учатся верить в себя и отстаивать свою точку зрения, уважать старших и помогать младшим. Вместе с полученными знаниями это положит в основу фундамента ещё и правильно расставленные приоритеты.
Обучение включает в себя комплекс:
- Развитие речи (работа с предложениями, составление рассказа по картинкам, звуко-буквенный анализ);
- Чтение;
- Математика (основы математики, логика и память);
- Развитие внимания;
- Развитие мышления.
Стоимость: 3500 рублей в месяц (8 занятий). Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 40 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 5 человек.
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