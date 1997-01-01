Подготовка к школе в Школе "Планета друзей"

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Описание: занятия помогут заложить фундамент знаний и правильного отношения ребенка к образованию. Методика обучения разработана на основе собственного опыта руководителя и историях успеха похожих проектов в других странах.

Кроме того, на занятиях ребята учатся верить в себя и отстаивать свою точку зрения, уважать старших и помогать младшим. Вместе с полученными знаниями это положит в основу фундамента ещё и правильно расставленные приоритеты.

Обучение включает в себя комплекс:

Развитие речи (работа с предложениями, составление рассказа по картинкам, звуко-буквенный анализ);

Чтение;

Математика (основы математики, логика и память);

Развитие внимания;

Развитие мышления.

Стоимость: 3500 рублей в месяц (8 занятий). Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 40 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 5 человек.