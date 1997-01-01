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Подготовка к школе в Школе "Почемучки"
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Описание: основные задачи школы - развить в детях интеллектуальные, познавательные, творческие способности, самостоятельность, любознательность, привить любовь к учебе, научить бегло читать, грамотно писать, быстро вычислять, понимать английскую речь.
Программа по подготовке к школе включает в себя занятия по следующим направлениям: математика, чтение, письмо, английский. Занятия способствуют развитию интеллектуальных, познавательных, творческих способностей, любознательности, самостоятельности, закладывают основу для обучения ребенка в школе.
На занятиях по математике ребята изучают счет, тренируютпроизношение многозначных чисел (до 32 знаков), осваивают сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 100.
Во время занятий по чтению дети изучают буквы и склады, занимаются чтением слов, фраз, предложений, а также пением.
На занятиях письмом ребята раскрашивают, вырезают, занимаются лепкой, а также прописывают буквы, слова, предложения, изучают грамматику.
Занятия английским языком включают прослушивание, осмысление, произношение.
Стоимость:
- 750 рублей - одно занятие;
- 4500 рублей в месяц - 8 занятий.
Возраст: от 4 до 6 лет.
Продолжительность: 1 час 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество детей в группе: до 11 человек.
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