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Подготовка к школе в Творческой студии "Do-Do"
Адреса
- +7 (950) 299-08-99
- +7 (423) 290-58-90
Информация
Описание: занятия направлены на интеллектуальное развитие ребенка, а также на формирование психологической готовности к школе.
Программа обучения включает два основных напралвения:
1. Развитие речи.
Формирование познавательных способностей, образовательного мышления и воображения, словесно-логического мышления, обучение грамоте, подготовка к обучению чтению, развитие речи (диалогической и монологической), подготовка руки к письму. Пальчиковая, дыхательная и артикуляционная гимнастики.
2. Математика.
Формирование элементарных математических представлений, счет в пределах 20, состав числа, порядковый и количественный счет, ориентирование на листе бумаги и пространственное ориентирование, игры на развитие внимательности и логического мышления.
Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону. Действует система скидок.
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
- от 6 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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