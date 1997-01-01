Подготовка к школе в Творческой студии "Do-Do"

Информация

Описание: занятия направлены на интеллектуальное развитие ребенка, а также на формирование психологической готовности к школе.

Программа обучения включает два основных напралвения:

1. Развитие речи.

Формирование познавательных способностей, образовательного мышления и воображения, словесно-логического мышления, обучение грамоте, подготовка к обучению чтению, развитие речи (диалогической и монологической), подготовка руки к письму. Пальчиковая, дыхательная и артикуляционная гимнастики.

2. Математика.

Формирование элементарных математических представлений, счет в пределах 20, состав числа, порядковый и количественный счет, ориентирование на листе бумаги и пространственное ориентирование, игры на развитие внимательности и логического мышления.

Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону. Действует система скидок.

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

от 6 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

