Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Подготовка к школе в в Образовательном центре "Пуск"
Цена: От 3000
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Тобольская, 11
- +7 (914) 791-48-28
- +7 (914) 707-81-87
Информация
Описание: занятия помогут детям накопить необходимые начальные знания, чтобы лучше включиться в школьную программу.
Подготовительная программа занятий направлена на:
- Быстрое и эффективное обучение чтению, счету и письму (работа над слоговой структурой слова, звуко-буквенный анализ слова);
- Правильную постановку руки при письме, графические диктанты;
- Формирование умения работать в тетради и с букварем;
- Получение необходимого минимума знаний по окружающему миру (дни недели, времена года, виды птиц, транспорта и т.д.);
- Формирование математических способностей (цифры, счет, геометрические фигуры, решение задач);
- Развитие мышления, памяти, внимания, воображения;
- Развитие речи.
Стоимость: 3000 рублей в месяц.
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 2 часа (включая перерыв 5 минут в середине занятия).
Частота занятий: 1 раз в неделю (суббота).
Количество человек в группе: до 6 человек.
-
Подготовка к школе в Центре детского развития «Лесенка»От 4 до 6 лет От 450 до 3200 руб Частная
-
Подготовка к школе в центре иностранных языков Smart StartОт 5 до 7 лет От 2000 руб Частная
-
Подготовка к школе в Образовательном центре "Лингва-Плюс"От 5 до 6 лет Частная
-
Подготовка к школе по методике Монтессори в Детском клубе "Тоторо"От 1 до 7 лет От 1400 до 2800 руб Частная
-
Подготовка к школе в Клубе развития детей «Радуга жизни»От 6 до 7 лет От 900 руб Частная
-
Подготовка к школе в клубе "Бамбини"От 5 до 7 лет От 3000 до 6000 руб Частная
-
Экспресс-подготовка к школе в Центре "Чайка"От 6 до 7 лет От 4500 руб Частная
-
Подготовка к школе в развивающем центре "Продлёнушка"От 5 до 7 лет От 3200 руб Частная
-
Подготовка к школе в Детском клубе "Золотые зёрнышки"От 5 до 8 лет От 3000 руб Частная
-
Кружок "Читай-ка" в Детском клубе TotoroОт 4 до 7 лет От 2800 руб Частная
Загрузка комментариев...