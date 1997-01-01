Подготовка к школе в в Образовательном центре "Пуск"

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Описание: занятия помогут детям накопить необходимые начальные знания, чтобы лучше включиться в школьную программу.

Подготовительная программа занятий направлена на:

Быстрое и эффективное обучение чтению, счету и письму (работа над слоговой структурой слова, звуко-буквенный анализ слова);

Правильную постановку руки при письме, графические диктанты;

Формирование умения работать в тетради и с букварем;

Получение необходимого минимума знаний по окружающему миру (дни недели, времена года, виды птиц, транспорта и т.д.);

Формирование математических способностей (цифры, счет, геометрические фигуры, решение задач);

Развитие мышления, памяти, внимания, воображения;

Развитие речи.

Стоимость: 3000 рублей в месяц.

Возраст: от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 2 часа (включая перерыв 5 минут в середине занятия).

Частота занятий: 1 раз в неделю (суббота).

Количество человек в группе: до 6 человек.