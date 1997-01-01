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Подготовка к школе в Языковом центре «Lima»
Адреса
- +7 (423) 290-39-26
- +7 (924) 261-78-24
Информация
Описание: занятия направлены на развитие речи, памяти, внимания, логического мышления, правильного произношения звуков и развитие фонематического слуха.
В программе подготовки:
• обучение грамоте (письмо, чтение);
• обучение основам математики (знакомство с миром чисел и величин, геометрическими фигурами, знакомство с простейшими арифметическими действиями, формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать);
• знакомство с окружающим миром;
• развитие творческого мышления.
Кроме того, благодаря занятиям у ребенка происходит формирование мотивационной готовности к обучению в школе (формирование желания учиться и управлять своим поведением).
Стоимость:
- 600 рублей за одно занятие;
- 2800 рублей - абонемент на месяц (8 занятий в группе).
Возраст: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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