Подготовка к школе в Языковом центре «Lima»

Информация

Описание: занятия направлены на развитие речи, памяти, внимания, логического мышления, правильного произношения звуков и развитие фонематического слуха.

В программе подготовки:

• обучение грамоте (письмо, чтение);

• обучение основам математики (знакомство с миром чисел и величин, геометрическими фигурами, знакомство с простейшими арифметическими действиями, формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать);

• знакомство с окружающим миром;

• развитие творческого мышления.

Кроме того, благодаря занятиям у ребенка происходит формирование мотивационной готовности к обучению в школе (формирование желания учиться и управлять своим поведением).

Стоимость:

600 рублей за одно занятие;

2800 рублей - абонемент на месяц (8 занятий в группе).

Возраст: от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.