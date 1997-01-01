Подготовка к ВУЗу в школе "Archi"

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Описание: подготовка к поступлению в ВУЗ на профильные специальности:

архитектура,

дизайн архитектурной среды,

графический дизайн,

дизайн среды (интерьер и ландшафт).

Каждое занятие посвящено определенному направлению:

3д композиция (врезка геометрических тел);

Рисунок (гипсовая античная голова);

2д композиция (орнаментально-цветовая, колористическая);

Черчение.

Также возможна подготовка конкретно по одному из направлений.

Возраст: от 16 до 18 лет.

Стоимость: 500 рублей - одно занятие.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 4 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.