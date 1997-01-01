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Подготовка к ВУЗу в школе "Archi"
Цена: От 500
Возраст: 16 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Пушкинская, 8 , подъезд №3
- +7 (953) 228-11-50
Информация
Описание: подготовка к поступлению в ВУЗ на профильные специальности:
- архитектура,
- дизайн архитектурной среды,
- графический дизайн,
- дизайн среды (интерьер и ландшафт).
Каждое занятие посвящено определенному направлению:
- 3д композиция (врезка геометрических тел);
- Рисунок (гипсовая античная голова);
- 2д композиция (орнаментально-цветовая, колористическая);
- Черчение.
Также возможна подготовка конкретно по одному из направлений.
Возраст: от 16 до 18 лет.
Стоимость: 500 рублей - одно занятие.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 4 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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