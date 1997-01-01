Подготовка ОГЭ и ЕГЭ в Образовательном центре "Пуск"

Информация

Описание: занятия по подготовке к сдаче экзаменов направлены на раскрытие потенциала ребят и развитие в них умения получать максимум из своих возможностей, а также на обретение у школьников веры в себя и свои силы.

В образовательном центре ребята не только получают очень важные знания, но также могут провести время с удовольствием за просмотром фильмов или принимая участие в различных настольных и развивающих играх.

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ проходит по следующим предметам:

История

Обществознание

Русский язык

Литература

Математика

Английский язык

Физика

Химия

Преподаватели - эксперты ОГЭ, ЕГЭ, лауреаты общероссийских конкурсов с опытом работы более 10 лет.

Стоимость:

3000 рублей в месяц при занятиях 1 раз в неделю;

5000 рублей в месяц при занятиях 2 раза в неделю.

Возраст: от 15 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 или 2 раза внеделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.