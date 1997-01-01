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Подготовка ОГЭ и ЕГЭ в Образовательном центре "Пуск"
Цена: 3000 - 5000
Возраст: 15 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Третья рабочая, ул. Тобольская, 11
- +7 (914) 791-48-28
- +7 (914) 707-81-87
Информация
Описание: занятия по подготовке к сдаче экзаменов направлены на раскрытие потенциала ребят и развитие в них умения получать максимум из своих возможностей, а также на обретение у школьников веры в себя и свои силы.
В образовательном центре ребята не только получают очень важные знания, но также могут провести время с удовольствием за просмотром фильмов или принимая участие в различных настольных и развивающих играх.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ проходит по следующим предметам:
- История
- Обществознание
- Русский язык
- Литература
- Математика
- Английский язык
- Физика
- Химия
Преподаватели - эксперты ОГЭ, ЕГЭ, лауреаты общероссийских конкурсов с опытом работы более 10 лет.
Стоимость:
- 3000 рублей в месяц при занятиях 1 раз в неделю;
- 5000 рублей в месяц при занятиях 2 раза в неделю.
Возраст: от 15 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 или 2 раза внеделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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