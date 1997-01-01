Пожарно-прикладной вид занятий в спортивной школе Богатырь

Информация

Описание: На занятиях у детей идет общефизическая подготовка и изучение основ пожарного искусства.

Возраст: От 6 до 18 лет.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Стоимость: Бесплатно.

Преподаватель: Белоконь Юрий Николаевич - тренер-преподаватель высшей категории.

Форма: спортивная форма приобретается самостоятельно.