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Пограничник во Дворце детского творчества
Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 8 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , клуб "ЮПР"
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: с 8 лет.
Расписание: Вторник, четверг: 08.30-10.30, 14.00 - 19.00. Воскресенье: 10.00 - 15.00
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