Поколение "Next" в Студии танца "Grand Diamond"

Информация

Описание: Занятия проходят по современным направлениям: Ритмика, Hip-Hop, MTV-dance, Jazz Modern, Клубный танец, R&B, break dance.

Во время занятий у детей развивается гибкость тела, грациозность, дети учатся правильно воспринимать музыку и чувствовать ее ритм.

Дети приобретают правильную осанку, их физическое и общее развитие происходит быстрее. Развивается так же внимание и концентрированность.

У ребят воспитываются такие качества личности, как целеустремленность, трудолюбие, взаимопомощь, дисциплинированность, общительность и коммуникабельность, уравновешенность характера, они становятся более организованы.

Возраст: 12 - 16 лет.

Расписание и частота занятий: расписание публикуется на сайте, занятия проходят 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам, субботам в 16:30.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.

Стоимость: 1800-2200 руб в мес. Разовое занятие - 300 руб.

Преподаватель: Куделина Жанна - художественный руководитель студии танца Grand Diamond. С ранних лет занималась различными видами спорта, но только к 12 годам, начала профессионально заниматься танцами, после чего поняла, что жить танцуя — огромное удовольствие.

Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, одежда, кросовки

Дополнительные расходы: пошив костюмов на выступление осуществляется из средств родителей.