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Поколение "Next" в Студии танца "Grand Diamond"
Адреса
- +7 (423) 270-27-55
Информация
Описание: Занятия проходят по современным направлениям: Ритмика, Hip-Hop, MTV-dance, Jazz Modern, Клубный танец, R&B, break dance.
Во время занятий у детей развивается гибкость тела, грациозность, дети учатся правильно воспринимать музыку и чувствовать ее ритм.
Дети приобретают правильную осанку, их физическое и общее развитие происходит быстрее. Развивается так же внимание и концентрированность.
У ребят воспитываются такие качества личности, как целеустремленность, трудолюбие, взаимопомощь, дисциплинированность, общительность и коммуникабельность, уравновешенность характера, они становятся более организованы.
Возраст: 12 - 16 лет.
Расписание и частота занятий: расписание публикуется на сайте, занятия проходят 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам, субботам в 16:30.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.
Стоимость: 1800-2200 руб в мес. Разовое занятие - 300 руб.
Преподаватель: Куделина Жанна - художественный руководитель студии танца Grand Diamond. С ранних лет занималась различными видами спорта, но только к 12 годам, начала профессионально заниматься танцами, после чего поняла, что жить танцуя — огромное удовольствие.
Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, одежда, кросовки
Дополнительные расходы: пошив костюмов на выступление осуществляется из средств родителей.
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