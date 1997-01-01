Познавательно-игровой кружок "Интеллектум" в Детском клубе "Ровесник"

Информация

Описание: занятия направлены на развитие основных компетенций у ребенка: коммуникативных навыков, мировоззрения, логического мышления, памяти, речи, умения работать с информацией, анализировать ситуации, а также других способностей, имеющих личностно-деятельностный характер.

Возраст: от 7 до 15 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 1 час 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Солдатенко Юлия Владимировна - тьютор, магистр педагогических наук. Окончила ДВФУ по специальности "социальный педагог". Имеет стаж педагогической практики свыше 20 лет.