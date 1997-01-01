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Познавательно-игровой кружок "Интеллектум" в Детском клубе "Ровесник"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Трудовая, ул. Полярная, 7
Информация
Описание: занятия направлены на развитие основных компетенций у ребенка: коммуникативных навыков, мировоззрения, логического мышления, памяти, речи, умения работать с информацией, анализировать ситуации, а также других способностей, имеющих личностно-деятельностный характер.
Возраст: от 7 до 15 лет.
Стоимость: бесплатно.
Продолжительность: 1 час 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Солдатенко Юлия Владимировна - тьютор, магистр педагогических наук. Окончила ДВФУ по специальности "социальный педагог". Имеет стаж педагогической практики свыше 20 лет.
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