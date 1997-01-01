Уроки рисования для детей в Творческом центре "Лориэль"

Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Арт-терапия
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Блогинг
        • Боевые искусства
        • Верховая езда
        • Визаж
        • Вожатство и волонтерство
        • Гимнастика
        • Горные лыжи
        • Графика
        • Гребля
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Живопись
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Картинг
        • КВН
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Логоритмика
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Морское дело
        • Морское многоборье
        • Музыка
        • Мультипликация
        • Настольный теннис
        • Начально-техническое моделирование
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Парусный спорт
        • Патриотизм
        • Пауэрлифтинг
        • Первая помощь
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Пожарно-прикладной вид занятий
        • Программирование
        • Профориентация
        • Прыжки на батуте
        • Психология
        • Радиосвязь
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ремесло
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Русский язык
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Сноуборд
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Тяжелая атлетика
        • Фехтование
        • Фигурное катание
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Филология и лингвистика
        • Фитнес
        • Флористика
        • Фольклор
        • Фотография
        • Химия
        • Цирковая студия
        • Черчение
        • Чирлидинг
        • Шахматы
        • Экология
        • Эстетика
        • Этикет
        Уроки рисования для детей в Творческом центре "Лориэль"

        Уроки рисования для детей в Творческом центре "Лориэль"

        Количество преподавателей: 2
        Живопись Изобразительное искусство
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 400 - 1800
        Возраст: 5 - 13 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Некрасовская, ул. Круговая 1-я, 25а
        Информация

        Описание: Курс развивает фантазию и творческое мышление. Занятия живописью учат видеть мир в ярких красках, фиксировать и осознанно переносить на холст впечатления от окружающего мира, изображать свои мечты, идеи, фантазии. Создание поделок позволяет видеть красоту в самых разных предметах окружающего мира, самостоятельно создавать прекрасное из обыденности.

        На занятиях ребенок освоит множество традиционных и авторских методов живописи, работы с различными материалами. Цель такого подхода — научить создавать прекрасное, буквально, «из ничего» — любыми подручными средствами и материалами.

        Другая цель — научить верить в свои силы. Решая различные творческие задачи, ребенок осознает, что ему многое по плечу, что любую задачу он в состоянии решить самостоятельно. В будущем это поможет в поиске нестандартных решений в любых ситуациях, не только в живописи.

        Курс для детей включает различные направления:

        • живопись акриловыми красками, гуашью (пейзаж, натюрморт, жанровые картинки, звери);

        • графика (карандаш, пастель, тушь, фломастеры);

        • роспись предметов интерьера;

        • смешанные техники (коллаж, граттаж);

        • веселые поделки из разных материалов.

        • современные методики и материалы по развитию творческого мышления!

        Возраст: От 5-ти до 13-ти лет. Дети делятся на группы по возрасту: 5-7 лет и 7-13 лет.

        Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.

        Частота занятий: 1 раз в неделю.

        Расписание: ПН 14.00-16.30, 17.00-18.00, СР 16.30-18.00, ЧТ 17.00-18.00, ВС 13.30-15.00, 15.15-16.45

        Стоимость:  

        • Разовое занятие (продолжительность занятия 1,5 часа) - 500 руб.

        • Разовое занятие (продолжительность занятия 1 час) - 400 руб.

        • Абонемент на месяц (4 занятия, продолжительность занятия 1,5 часа) - 1800 руб.

        • Абонемент на месяц (4 занятия, продолжительность занятия 1 час) - 1400 руб.

          Преподаватели секции

          Загрузка комментариев...