Уроки рисования для детей в Творческом центре "Лориэль"

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Описание: Курс развивает фантазию и творческое мышление. Занятия живописью учат видеть мир в ярких красках, фиксировать и осознанно переносить на холст впечатления от окружающего мира, изображать свои мечты, идеи, фантазии. Создание поделок позволяет видеть красоту в самых разных предметах окружающего мира, самостоятельно создавать прекрасное из обыденности.

На занятиях ребенок освоит множество традиционных и авторских методов живописи, работы с различными материалами. Цель такого подхода — научить создавать прекрасное, буквально, «из ничего» — любыми подручными средствами и материалами.

Другая цель — научить верить в свои силы. Решая различные творческие задачи, ребенок осознает, что ему многое по плечу, что любую задачу он в состоянии решить самостоятельно. В будущем это поможет в поиске нестандартных решений в любых ситуациях, не только в живописи.

Курс для детей включает различные направления:

живопись акриловыми красками, гуашью (пейзаж, натюрморт, жанровые картинки, звери);

графика (карандаш, пастель, тушь, фломастеры);

роспись предметов интерьера;

смешанные техники (коллаж, граттаж);

веселые поделки из разных материалов.

современные методики и материалы по развитию творческого мышления!

Возраст: От 5-ти до 13-ти лет. Дети делятся на группы по возрасту: 5-7 лет и 7-13 лет.

Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Расписание: ПН 14.00-16.30, 17.00-18.00, СР 16.30-18.00, ЧТ 17.00-18.00, ВС 13.30-15.00, 15.15-16.45

Стоимость: