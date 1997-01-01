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Уроки рисования для детей в Творческом центре "Лориэль"
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Описание: Курс развивает фантазию и творческое мышление. Занятия живописью учат видеть мир в ярких красках, фиксировать и осознанно переносить на холст впечатления от окружающего мира, изображать свои мечты, идеи, фантазии. Создание поделок позволяет видеть красоту в самых разных предметах окружающего мира, самостоятельно создавать прекрасное из обыденности.
На занятиях ребенок освоит множество традиционных и авторских методов живописи, работы с различными материалами. Цель такого подхода — научить создавать прекрасное, буквально, «из ничего» — любыми подручными средствами и материалами.
Другая цель — научить верить в свои силы. Решая различные творческие задачи, ребенок осознает, что ему многое по плечу, что любую задачу он в состоянии решить самостоятельно. В будущем это поможет в поиске нестандартных решений в любых ситуациях, не только в живописи.
Курс для детей включает различные направления:
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живопись акриловыми красками, гуашью (пейзаж, натюрморт, жанровые картинки, звери);
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графика (карандаш, пастель, тушь, фломастеры);
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роспись предметов интерьера;
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смешанные техники (коллаж, граттаж);
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веселые поделки из разных материалов.
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современные методики и материалы по развитию творческого мышления!
Возраст: От 5-ти до 13-ти лет. Дети делятся на группы по возрасту: 5-7 лет и 7-13 лет.
Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Расписание: ПН 14.00-16.30, 17.00-18.00, СР 16.30-18.00, ЧТ 17.00-18.00, ВС 13.30-15.00, 15.15-16.45
Стоимость:
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Разовое занятие (продолжительность занятия 1,5 часа) - 500 руб.
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Разовое занятие (продолжительность занятия 1 час) - 400 руб.
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Абонемент на месяц (4 занятия, продолжительность занятия 1,5 часа) - 1800 руб.
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Абонемент на месяц (4 занятия, продолжительность занятия 1 час) - 1400 руб.
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Стаж 11 летОтзывов: 1Стаж 11 летОтзывов: 0
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Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж 9 летОтзывов: 0
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