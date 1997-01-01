Кружок "Умелые ручки" в ДК им. Борисенко

Информация

Описание: на занятиях дети делают поделки из различных материалов, что способствует их эстетическому развитию. Благодаря творческому процессуребенок развивает фантазию и воображение, приобретает усидчивость и развивает моторику рук.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 1 час 40 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Коновалова Галина Николаевна.