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Кружок "Умелые ручки" в ДК им. Борисенко
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 2
Адреса
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Владивосток, район Борисенко, ул. Монтажная, 7
- +7 (423) 263-66-52
Информация
Описание: на занятиях дети делают поделки из различных материалов, что способствует их эстетическому развитию. Благодаря творческому процессуребенок развивает фантазию и воображение, приобретает усидчивость и развивает моторику рук.
Стоимость: бесплатно.
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Коновалова Галина Николаевна.
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