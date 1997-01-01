Программа "Цветная карусель" в МАУ ДО "Центринформ"

Информация

Описание: на занятиях дети познакомятся с жанрами изобразительного искусства, с различными художественными материалами и техниками изобразительной деятельности. Они научатся правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом, овладеют основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения, приобретут умения грамотно строить композицию с выделением композиционного центра.

Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.

Преподаватель: Перебейнос Елена Александровна - художник-живописец, педагог, окончила Приморский Краевой Художественный Колледж.