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Программа "Цветная карусель" в МАУ ДО "Центринформ"
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Описание: на занятиях дети познакомятся с жанрами изобразительного искусства, с различными художественными материалами и техниками изобразительной деятельности. Они научатся правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом, овладеют основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения, приобретут умения грамотно строить композицию с выделением композиционного центра.
Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.
Преподаватель: Перебейнос Елена Александровна - художник-живописец, педагог, окончила Приморский Краевой Художественный Колледж.
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